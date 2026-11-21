Ещё два беспилотника уничтожили в небе над Псковской областью

15:48, 21 ноября 2026, ПАИ

Ещё два БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

В данный момент сохраняются ограничения работы интернета и сотовой связи.

При обнаружении мест падения БПЛА или их фрагментов необходимо незамедлительно сообщить максимально подробную информацию по телефонам 112 или (8 8112) 72-52-00.

Напомним, сегодня ночью в регионе объявляли режим беспилотной опасности, который позднее отменили. Был уничтожен один беспилотник противника.