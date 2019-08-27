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Культура

«Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке

Аналитики изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в XXI веке, которым зрители поставили наивысшие оценки. Рейтинг возглавила кинолента «Легенда №17». Она стала самым популярным российским фильмом XXI века, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

Спортивную драму «Легенда №17» режиссера Николая Лебедева чаще всего выбирали зрители разных возрастных категорий. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет лучшими фильмами назвали комедии «Кухня в Париже», «В спорте только девушки» и «Горько!». Жители России от 24 до 35 лет отметили киноленты «Левиафан» и «Битву за Севастополь». Аудитория от 35 до 44 лет чаще выбирали драмы «Остров» и «Сталинград» и черную комедию «Жмурки».

27 августа отмечается День российского кино. Именно в этот день в 1919 году Совет народных комиссаров подписал декрет о национализации кино в советской России.

О новинках не только российского кино, но и зарубежного, читайте в обзорах кинокритика ПАИ Муслима Камалова здесь>>>

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