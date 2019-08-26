В колонию отправится стружанин за грабеж на железнодорожной станции

14:12, 27 августа 2019, ПАИ

Житель Стругокрасненского района отправится в колонию за грабеж на железнодорожной станции в Стругах Красных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на перроне станции Струги Красные пьяный мужчина открыто похитил у 75-летней пенсионерки сумку с находящимися в ней деньгами, после чего скрылся с места преступления.

Стругокрасненский районный суд признал виновным местного жителя в открытом хищении чужого имущества (часть 1 статьи 161 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.