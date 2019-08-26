0
18:56
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
17:53
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
16:05
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
12:07
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
11:21
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
23:42
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
12:31
Петр Крупеня взял на контроль расследование совершенного сотрудником силового ведомства ДТП в Пскове
Еще новости
Происшествия

В колонию отправится стружанин за грабеж на железнодорожной станции

Житель Стругокрасненского района отправится в колонию за грабеж на железнодорожной станции в Стругах Красных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на перроне станции Струги Красные пьяный мужчина открыто похитил у 75-летней пенсионерки сумку с находящимися в ней деньгами, после чего скрылся с места преступления.

Стругокрасненский районный суд признал виновным местного жителя в открытом хищении чужого имущества (часть 1 статьи 161 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
26 августа 2019
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
26 августа 2019
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
26 августа 2019
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
26 августа 2019
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
23 августа 2019
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
Петр Крупеня взял на контроль расследование совершенного сотрудником силового ведомства ДТП в Пскове
23 августа 2019
Петр Крупеня взял на контроль расследование совершенного сотрудником силового ведомства ДТП в Пскове
Семья псковичей пострадала в ДТП в Петербурге
22 августа 2019
Семья псковичей пострадала в ДТП в Петербурге

Идет загрузка...