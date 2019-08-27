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Общество

В «Акваполисе» работает «Школьный базар»

До начала школьного сезона остается неделя. Многие родители задаются вопросом, как оптимизировать покупку всего необходимого для своих детей. Идеальным вариантом может стать посещение торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».

В комплексе располагается несколько магазинов одежды и канцтоваров, которые помогут родителям собрать своих детей в школу. Где купить школьную форму? Несколько магазинов ТРК предлагают варианты школьной формы:

- H&M (международный бренд, производитель модной одежды);

 - Gloria Jeans (молодежная женская и мужская, детская одежда);

- KARI KIDS (сеть магазинов обуви и аксессуаров);

- «Детский мир» (сеть магазинов детских товаров);

- Fun day (магазин одежды для всей семьи);

- Kids Moda (магазин детской одежды).

Магазины канцелярских принадлежностей представлены следующими магазинами:

- «Книжица» (книжная продукция, канцелярские товары);

- «Буквоед» (сеть книжных магазинов).

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