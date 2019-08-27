В «Акваполисе» работает «Школьный базар»
До начала школьного сезона остается неделя. Многие родители задаются вопросом, как оптимизировать покупку всего необходимого для своих детей. Идеальным вариантом может стать посещение торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».
В комплексе располагается несколько магазинов одежды и канцтоваров, которые помогут родителям собрать своих детей в школу. Где купить школьную форму? Несколько магазинов ТРК предлагают варианты школьной формы:
- H&M (международный бренд, производитель модной одежды);
- Gloria Jeans (молодежная женская и мужская, детская одежда);
- KARI KIDS (сеть магазинов обуви и аксессуаров);
- «Детский мир» (сеть магазинов детских товаров);
- Fun day (магазин одежды для всей семьи);
- Kids Moda (магазин детской одежды).
Магазины канцелярских принадлежностей представлены следующими магазинами:
- «Книжица» (книжная продукция, канцелярские товары);
- «Буквоед» (сеть книжных магазинов).