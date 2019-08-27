Выставка «Дети и война» откроется в военно-историческом музее Псковской области 1 сентября

10:51, 27 августа 2019, ПАИ

1 сентября в военно-историческом музее-заповеднике Псковской области откроется тематическая выставка «Дети и война». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея Победы, экспозиция будет работать до 1 ноября.

Экспозиция создана на основе материалов из фондов московского музея Победы и музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии и Китая. Она рассказывает о преступлениях против детей на оккупированных немецкими фашистами и японскими милитаристами территориях, об охоте гитлеровцев на маленьких евреев и цыган, о жизни юных ленинградцев времен блокады и труде советских школьников в тылу, а также о сыновьях полков и немецком студенческом сопротивлении фашизму.

На выставке будут представлены более 100 исторических снимков, запечатлевших портреты маленьких героев войны и жизнь детей того времени. Кроме того, посетители увидят более 20 исторических документов: письма на фронт, наградные листы, регистрационные карточки.

Материалы выставки переданы в рамках федерального проекта «Территория Победы». Проект, инициатором которого является московский музей Победы, направлен на создание в России единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 150 отечественных учреждений культуры.