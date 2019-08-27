Мастер-классы для этнодизайнеров и исполнителей организуют на фестивале «Финно-угорский транзит» в Пскове

11:18, 27 августа 2019, ПАИ

27 августа с 14:00 до 15:00 в городском культурном центре Пскова в рамках международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» состоятся два мастер-класса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном центре народного творчества, один мастер-класс будет посвящён набивке на ткани и будет полезен для этнодизайнеров, второй - искуссству хорового пения, на него соберутся исполнители.

В 18:00 на сцене городского культурного центра состоится гала-концерт фестиваля. В рамках концертной программы творческие коллективы исполнят народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках. Псковскую область представят Псковский городской русский народный хор и театр танца «Русские узоры».