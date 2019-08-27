Бесплатные экскурсии пройдут в Пскове в рамках фестиваля «Воевода Шуйский»

11:46, 27 августа 2019, ПАИ

27 сентября в преддверии исторического фестиваля «Воевода Шуйский» в Пскове будет организована бесплатная экскурсия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Экскурсия стартует от отеля Покровский к Покровской башне и пройдет до Баториева пролома. Участники узнают о героической обороне Пскова от войск Стефана Батория.

Мероприятие пройдёт в 17:00 и 18:00. Записаться можно здесь.

Кроме того, в день праздника, 28 сентября, в 13:30, 14:30 и 15:30 пройдут аналогичные экскурсии, но уже с посещением Покровской башни.