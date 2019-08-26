Двое полицейских изнасиловали на пляже в Анапе 17-летнюю спортсменку

12:32, 27 августа 2019, ПАИ

Двух сотрудников полиции в Анапе обвиняют в изнасиловании 17-летней волейболистки на пляже курорта, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Эллу Тюкову.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней). По факту случившегося проводится служебная проверка. «Принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой, сотрудники правоохрательных органов надругались над несовершеннолетней волейболисткой из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград».