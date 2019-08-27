Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки

12:31, 27 августа 2019, ПАИ

Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки в 2019 году. Как следует из инфографики, составленной РИА «Новости», средний объём ипотечного кредита в регионе составляет 1 млн 700 тысяч рублей. За год выдается порядка 16 кредитов на 1000 человек экономически активного населения. По России эта цифра находится на уровне 18 кредитов на 1000 человек экономически активного населения.

Лидером по популярности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В ЯНАО примерно 32 человека из тысячи берут за год ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем по стране. Вторую и третью строчки занимают Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область с результатами 29,1 и 28,2 кредитов на 1000 человек экономически активного населения.

В первую десятку также вошли Чувашская Республика (с результатом 26,8), Республика Башкортостан (26,2), Архангельская область (25,5) Якутия (25,3), Республика Коми (25,0), Республика Татарстан (24,9) и Магаданская область (24,8).

Последние три строчки занимают Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Дагестан. Согласно цифрам, особенно слабо ипотека развита в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. Это связано со слабым желанием населения ее брать - из-за значительной доли частного сектора, и с опасениями банков по поводу повышенных кредитных рисков в этих регионах. Республика Крым (82-е место) и Севастополь (81-е место) находятся в нижней части таблицы из-за слабой развитости банковских услуг в регионе. Кроме того, ипотека в этих двух южных регионах стала развиваться совсем недавно и жители пока не успели привыкнуть к такой форме приобретения жилья. При этом в Крыму отмечается самый сильный рост популярности ипотеки.