Более 152 млн рублей получила Псковская области в рамках нацпроекта «Образование»

12:27, 27 августа 2019, ПАИ

В 2019 году Псковская область получила 152 млн рублей в рамках национального проекта «Образование». Об этом заявил заместитель директора Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур министерства просвещения Российской Федерации Борис Лосиков в ходе областного педагогического совета 27 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в рамках нацпроекта «Демография» региону было выделено более 1 млрд рублей. Борис Лосиков выразил уверенность, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его команда приложат все усилия, чтобы граждане почувствовали эффект от реализации нацпроекта.

Борис Лосиков считает, что образованию необходимо обновление содержания. Образовательные программы, как отметил он, планируется обновить во II квартале 2020 года. А к 2024 году 6 млн школьников в сельской местности и в отдаленных территориях смогут получать качественное дополнительное образование. Также с сентября этого года продолжится обучение школьников 8-11 классов в рамках онлайн-уроков «Проекторий», до конца года планируется провести еще 6 таких занятий.

Замдиректора также рассказал, что к 2024 году во всех регионах страны будут созданы центры, где педагоги смогут определить профессиональные дефициты и повысить уровень педагогического мастерства. Такие центры, по словам Бориса Лосикова, станут площадками для трансляций всех изменений, предлагаемых в рамках нацпроекта.

Кроме того, Борис Лосиков отметил, что все это позволит качественно изменить кадровый вопрос в регионах. К концу учебного года учителя России в среднем работали на 1,38 ставки, в некоторых регионах – на 1,78. Около 39% всех педагогов страны старше 50 лет. Замдиректора подчеркнул, что 70% зарплаты учителей должна составлять гарантированная выплата, 30% - стимулирующие надбавки.

Борис Лосиков поблагодарил педагогической совет и руководство региона за неравнодушное отношение к вопросам образования.