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РЖД обратятся в полицию из-за утечки персональных данных сотрудников

Российские железные дороги (РЖД) намерены передать в правоохранительные органы материалы после инцидента с утечкой персональных данных сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», - сказали в пресс-службе холдинга.

При этом в компании отметили, что никакой утечки персональных данных клиентов РЖД не допущено. «Система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности», - заключили в пресс-службе.

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