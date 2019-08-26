РЖД обратятся в полицию из-за утечки персональных данных сотрудников

12:32, 27 августа 2019, ПАИ

Российские железные дороги (РЖД) намерены передать в правоохранительные органы материалы после инцидента с утечкой персональных данных сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», - сказали в пресс-службе холдинга.

При этом в компании отметили, что никакой утечки персональных данных клиентов РЖД не допущено. «Система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности», - заключили в пресс-службе.