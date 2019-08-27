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Общество

Как получить медаль «За заслуги перед Псковской областью»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил положения о медали «За заслуги перед Псковской областью», о медали «Родительская слава Псковской области», о почётном знаке «За заслуги перед Псковской областью» и о Почётной грамоте губернатора Псковской области. Документ уже можно найти на сайте нормативных правовых актов Псковской области

В частности, основаниями для награждения медалью «За заслуги перед Псковской областью» являются особый вклад гражданина в социально-экономическое развитие Псковской области, укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, благотворительную деятельность и иные заслуги перед Псковской областью, способствующие повышению авторитета региона в Российской Федерации и за рубежом, а также проявленные мужество, смелость и отвагу при совершении подвига, получившего широкую известность в Псковской области и за её пределами. 

Условия для получения медали

Наличие у гражданина гражданства Российской Федерации, общего трудового стажа не менее 15 лет (за исключением случая награждения за проявленные мужество, смелость и отвагу при совершении подвига), наличие у гражданина почётного знака «За заслуги перед Псковской областью» или Почётной грамоты Псковского областного Собрания депутатов, или Почётной грамоты губернатора Псковской области (за исключением случая награждения за проявленные мужество, смелость и отвагу при совершении подвига).

Еще один важный момент: отсутствие неснятой или непогашенной судимости, факта возбуждения в отношении гражданина уголовного дела, факта увольнения в связи с утратой доверия.

Медалью награждаются не более трёх граждан в течение календарного года. Очередное награждение медалью за новые заслуги возможно не ранее чем через 10 лет после предыдущего награждения, за исключением случая награждения за проявленные мужество, смелость и отвагу при совершении подвига.

Что получает обладатель медали

Обладателю медали выплачивается единовременное государственное пособие в размере 50 тысяч рублей.

В указе также описывается внешний вид каждой награды, порядок представления к награде, награждения и то, как следует правильно её носить. 

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