Эксперт: Количество гостей Талабских островов в Псковском озере растёт

13:24, 27 августа 2019, ПАИ

Отмечается ежегодный прирост количества туристов и паломников, посещающих Талабские острова в акватории Псковско-Чудского водоёма. Только паломников около 30 тысяч бывает в этих краях, сообщил заместитель главы Псковского района Святослав Колинко в эфире ПАИ-Live.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он сообщил, что между островами и материком курсирует катер, перевозками занимаются и частные перевозчики. «По билетам мы можем делать ежегодный мониторинг. По предыдущим годам увеличение составило в пределах по 500-600 человек. Перевезли официально порядка 12 тысяч человек в прошлом году», - отметил Святослав Колинко.

При этом он подчеркнул, что муниципальный катер, который сейчас выходит в рейсы, выполняет в большей степени социальную нагрузку — он помогает жителям островов выбираться на большую землю.

«Есть вопросы межсезонья. Когда лед не встал. Нас в эти моменты выручает МЧС — катером на воздушной подушке», - добавил представитель администрации района.