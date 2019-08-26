В Томске выдали паспорт бывшему покойнику

14:33, 27 августа 2019, ПАИ

В Томске выдали паспорт бывшему покойнику. Пациент центра социальной адаптации Томска получил паспорт гражданина России через 13 лет после того, как в 2006 году власти признали его умершим, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Томской области.

С просьбой помочь установить личность мужчины 1968 года рождения обратился сотрудник Центра адаптации. Документов у неизвестного не было, он мог рассказать лишь, что родом из Алма-Аты. «Согласно данным из отдела ЗАГС Томского района и Томской области, установлено, что мужчина при определенных обстоятельствах был признан умершим в декабре 2006 года», – сообщили в ведомстве.

В результате гражданство мужчины удалось восстановить через суд лишь в июне 2019 года.

«Справедливость восторжествовала. Через суд гражданин был признан законно находящимся. Факт смерти был отменён. Мы его документировали паспортом гражданина РФ», – отметил представитель УМВД.