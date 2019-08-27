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Общество

Геннадий Онищенко выступил за бесплатное питание в школах

В России питание школьников в образовательных учреждениях должно быть бесплатным. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.

«Мы сегодня с вами являемся свидетелями того, когда разрушается наша национальная культура питания, [разрушается] мусорной едой, которая специально заточена на то, чтобы мы ели не по режиму, даже не ели, а перекусывали, это вот самое страшное обстоятельство, которое наносит урон здоровью наших детей. Главная цель - добиться того, чтобы наше питание было, как и учебники в школах, бесплатным», - отметил Геннадий Онищенко в ходе доклада на совещании в Общественной палате РФ по вопросам питания в образовательных учреждениях.

По его словам, соответствующий закон уже разрабатывают в Госдуме, он станет переходящим, не исчерпывающим. Депутат также пояснил, что законопроект будет предусматривать бесплатное питания для определенных категорий обучающихся.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что в ходе всероссийского мониторинга качества питания в образовательных организациях проверили около 40 тысяч школ, в более чем 3 тысяч из них – нашли нарушения. Самые распространенные – «разные столы» - когда у школьников в тарелках находятся блюда разной стоимости и разного состава, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, отказы школьников от «невкусной или холодной» еды.

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