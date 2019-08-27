Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила подготовку оборудования к новому отопительному сезону

14:53, 27 августа 2019, ПАИ

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершен плановый текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблоков №1 и №2, общей мощностью 440 МВт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы выполнены в полном соответствии с графиком, согласованным Системным оператором ЕЭС России. В ходе реализации ремонтной программы энергетики Псковской ГРЭС провели большой объем регламентных и сверхтиповых работ. Произведено полное техническое диагностирование оборудования с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры, устранены недостатки системы шариковой очистки конденсатора турбины, налажены узлы системы регулирования турбины. Кроме того, выполнены сверхтиповые работы по ремонту комбинированных стыков на ширмах конвективного пароперегревателя котла, позволяющие повысить надежность эксплуатации основного оборудования электростанции.

«Мы понимаем, что от нас зависят стабильное функционирование единой энергетической системы и бесперебойное теплоснабжение жителей поселка Дедовичи. Поэтому энергетики и представители подрядных организаций со всей ответственностью подходят к выполнению поставленных задач, – отметил главный инженер Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» Владимир Станкевич. – Все мероприятия ремонтной программы являются основой надежной и безаварийной работы оборудования электростанции в осенне-зимний период».