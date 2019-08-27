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Общество

В Псковскую область поступило 226 тысяч доз вакцины от гриппа

В Псковскую область поступило 226 тысяч доз вакцин от гриппа, в том числе более 43 тысяч доз вакцин для детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Национальной иммунобиологической компании.

Поставки осуществляются перед стартом осеннего сезона вакцинации и традиционно проводятся в два этапа. Второй этап стартует в начале октября. В это время компания поставит оставшиеся 20% от общего объема вакцины.

Для прививочной кампании сезона 2019-2020 годов «Нацимбио» поставляет субъединичную вакцину «Совигрипп» производства НПО «Микроген», Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и рязанского производителя «Форт», а также сплит-вакцины «Ультрикс» («Форт») и «Флю-М» (СПбНИИВС).

Псковичи уже сейчас могут сделать прививку от гриппа.

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