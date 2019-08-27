Актриса Наталья Бочкарёва подобрала бездомного щенка в Псковской области

15:45, 27 августа 2019, ПАИ

39-летняя актриса театра и кино Наталья Бочкарёва взяла собаку из приюта в Псковской области. Щенок, которому сейчас 2,5 месяца, получил имя Печорик (по месту рождения) и собственную страничку в «Инстаграме». О чем на днях сообщила на своей страничке в Инстаграме.

«Неделю назад в Печорах, когда уже собралась уезжать в Москву, ко мне подбежал этот очаровашка, маленький волчонок, дворняжка и просто покорил мое сердце своей открытостью, наивностью и любовью. Так и назвала его - Печорик, по месту его рождения!» - рассказала Наталья Бочкарёва. Она также посоветовала своим подписчикам, желающим обзавестись питомцем, последовать её примеру и взять щенка именно из приюта.

В «Инстаграме» своей собаки актриса делится фотографиями маленького пёсика и сопровождает их подписями от имени Печорика: «Сегодня мы пошли пасти коров на луг. Я впервые катался на корове! Бурёнка Моха любезно согласилась меня покатать. Сидеть на ней было очень тепло и приятно. Мы очень здорово провели время».