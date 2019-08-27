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Общество

Четыре месяца колонии за неуплату алиментов получила псковичка

В Пскове местная жительница получила 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Женщину доставили в отдел судебных приставов, специалисты ведомства составили административный протокол по части 1 статьи 5.25.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Псковичке было назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Но женщина все же не заплатила долг по алиментам. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). С дохода женщины в исправительном учреждении в пользу дочери будут поступать алиментные платежи.

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