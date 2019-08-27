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Общество

500 участников собрали всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в Печорском районе

В Печорском районе на территории лесного массива Бора Бельково состоялись Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, они собрали около 500 участников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Медали разыгрывались в 21 возрастной категории - от 10 до 85 лет. Протяженность трасс составила от 1,5 до 11 километров.

В частности, в соревнованиях принял участие 3-х кратный чемпион мира Дмитрий Цветков  (Ленинградская область) и чемпионка мира этого года среди юниорок Вероника Калинина.

Псковские спортсмены завоевали 3 золотых,  2 серебренных  и 4 бронзовых медали. В частности, особый вклад внесли Полина Егорченко из Великих Лук («золото», «бронза», «серебро»), Екатерина Власова из Гдова (две «бронзы») и Илья Недосвитий из Пскова («бронза»).

Кроме того, гости турнира посетили музей заповедник Изборск, Печорский монастырь и прогулялись по городу Пскову.

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