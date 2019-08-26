Лучница из Великих Лук завоевала «серебро» первенства мира в Испании

16:18, 27 августа 2019, ПАИ

Спортсменка из Великих Лук Ника Снеткова стала обладательницей серебряной медали в составе сборной на первенстве Мира по стрельбе из лука в Мадриде (Испания). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Воспитанница регионального Центра спортивной подготовки впервые принимала участие в международных соревнованиях такого уровня.

Это не единственная награда, которую псковские лучники получили в этом месяце. В Чите на Кубке России по стрельбе из лука Александра Савенкова завоевала золотую медаль.

Тренирует спортсменок Виталий Андреев.