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Лучница из Великих Лук завоевала «серебро» первенства мира в Испании

Фото предоставлено Центром спортивной подготовки

Спортсменка из Великих Лук Ника Снеткова стала обладательницей серебряной медали в составе сборной на первенстве Мира по стрельбе из лука в Мадриде (Испания). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Воспитанница регионального Центра спортивной подготовки впервые принимала участие в международных соревнованиях такого уровня.

Это не единственная награда, которую псковские лучники получили в этом месяце. В Чите на Кубке России по стрельбе из лука Александра Савенкова завоевала золотую медаль.

Тренирует спортсменок Виталий Андреев.

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