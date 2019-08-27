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Общество

У 34 образовательных учреждений Пскова нашли недостатки улично-дорожной сети

132 недостатка улично-дорожной сети у 34 образовательных учреждений Пскова выявили сотрудники ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, возле 33 учреждений плохо различима или вовсе отсутствует дорожная разметка, у 16 школ отсутствуют светофоры, возле 12 образовательных учреждений нет ограничивающих пешеходных ограждений, у 6 учреждений отсутствуют или имеют дефекты искусственные дорожные неровности, возле 2 школ нет обустроенных подходов к нерегулируемым пешеходным переходам, у 5 учреждений дорожное покрытие имеет дефекты, возле 15 образовательных учреждений требуется замена, восстановление или обслуживание дорожных знаков, а возле 25 учреждений требуется обрезка зеленых насаждений, ограничивающих видимость.

Все нарушения собственники дорог должны устранить в ближайшее время и за свой счет, добавили в ведомстве. По итогам проверок составлено 48 актов о выявленных недостатках около 95 образовательных заведений Псковской области, которые направлены собственникам автодорог для их устранения.

Сотрудники ГИБДД не нашли недостатков улично-дорожной сети в Дедовичском, Порховском, Дновском и Себежском (кроме реконструкции автодороги вблизи школы) районах. В Пскове не выявлено недостатков только около школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева.

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