Очевидцы делятся в социальных сетях видео и фото гуляющих по улицам Пскова коров

17:51, 27 августа 2019, ПАИ

Три коровы вышли на проезжую часть улицы Юбилейной в Пскове 27 августа, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «Вконтакте». Информации о собственнике животных в настоящее время нет.

Видео Марии Яковлевой в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Их пригнали, чтобы они «супер-асфальтом» ямы на дорогах заделывали!» — предположил один из пользователей.

Также коров видели на улице Олега Зобова в Пскове. «Что-то начинает напоминать Индию: коровы [ходят] по городу и помойкам», — сравнил подписчик группы.