0
22:59
Почти две тысячи пожилых людей привьют от пневмококковой инфекции в Псковской области
21:34
В Псковской области стало больше многодетных семей
20:34
Тысячи верующих прошли крестным ходом в Печорах
17:51
Очевидцы делятся в социальных сетях видео и фото гуляющих по улицам Пскова коров
17:23
Успение Богородицы в Псково-Печерском монастыре: Во сколько пройдут богослужения и крестные ходы
16:57
ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы
16:40
Псков стал столицей брейкинга
Еще новости
Общество

Очевидцы делятся в социальных сетях видео и фото гуляющих по улицам Пскова коров

Источник: ВКонтакте

Три коровы вышли на проезжую часть улицы Юбилейной в Пскове 27 августа, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «Вконтакте». Информации о собственнике животных в настоящее время нет.

Видео Марии Яковлевой в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Их пригнали, чтобы они «супер-асфальтом» ямы на дорогах заделывали!» — предположил один из пользователей.

Фото Елены Сташевой

Также коров видели на улице Олега Зобова в Пскове. «Что-то начинает напоминать Индию: коровы [ходят] по городу и помойкам», — сравнил подписчик группы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти две тысячи пожилых людей привьют от пневмококковой инфекции в Псковской области
27 августа 2019
Почти две тысячи пожилых людей привьют от пневмококковой инфекции в Псковской области
В Псковской области стало больше многодетных семей
27 августа 2019
В Псковской области стало больше многодетных семей
Тысячи верующих прошли крестным ходом в Печорах
27 августа 2019
Тысячи верующих прошли крестным ходом в Печорах
Очевидцы делятся в социальных сетях видео и фото гуляющих по улицам Пскова коров
27 августа 2019
Очевидцы делятся в социальных сетях видео и фото гуляющих по улицам Пскова коров
ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы
27 августа 2019
ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы
Псков стал столицей брейкинга
27 августа 2019
Псков стал столицей брейкинга
Актриса Наталья Бочкарёва подобрала бездомного щенка в Псковской области
27 августа 2019
Актриса Наталья Бочкарёва подобрала бездомного щенка в Псковской области 1
Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи в Пскове
27 августа 2019
Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи в Пскове

Идет загрузка...