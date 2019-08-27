Команда из Пскова заняла 5 место на соревнованиях «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola»
На стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошёл объединенный финал всероссийских детско-юношеских соревнований «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola» в средней возрастной группе. По итогам турнира команда «Стрела» из Пскова стала финалистом, заняв пятое место, сообщили Псковскому агентству информации организаторы турнира
За победу в финале сражались 70 сильнейших любительских футбольных команд со всей России. В матче за пятое место псковичи одержали победу над командой «Металлург» из Нижегородской области со счетом 2:1.
Победителем турнира стала команда «Мотор-ЮИК» из Южноуральска Челябинской области. Победители соревнований смогут посетить товарищеский матч с участием национальной Сборной России.