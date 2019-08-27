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Спорт

Команда из Пскова заняла 5 место на соревнованиях «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola»

На стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошёл объединенный финал всероссийских детско-юношеских соревнований «Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola» в средней возрастной группе. По итогам турнира команда «Стрела» из Пскова стала финалистом, заняв пятое место, сообщили Псковскому агентству информации организаторы турнира

За победу в финале сражались 70 сильнейших любительских футбольных команд со всей России. В матче за пятое место псковичи одержали победу над командой «Металлург» из Нижегородской области со счетом 2:1.

Победителем турнира стала команда «Мотор-ЮИК» из Южноуральска Челябинской области. Победители соревнований смогут посетить товарищеский матч с участием национальной Сборной России.

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