Юные псковичи выиграли зональный этап первенства России по футболу

19:19, 27 августа 2019, ПАИ

Футболисты клуба «Псков-747» выиграли зональный этап первенства России МРО «Северо-Запад» среди юношей 2002 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на президента футбольного клуба Алексея Севастьянова.

В финальном матче псковичи встретились с командой «Коломяги» из Санкт-Петербурга. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти псковичи выиграли со счетом 4:3.

Отборочный этап первенства России по футболу среди юношей 2002 года рождения (U-17) проходил в Санкт-Петербурге с 22 по 27 августа на стадионе ЦФК СиЗ Московского района. В турнире принимали участие 12 команд Северо-Западного региона. По итогам этапа два участника команды «Псков-747» стали лауреатами турнира. Это бомбардир Александр Коренблюм и игрок Антон Паранин. Теперь «Псков-747» будет представлять Северо-Запад на первенстве России по футболу среди юношеских команд.