Пять новых островов нашли в Арктике

19:32, 27 августа 2019, ПАИ

В Арктике нашли пять новых островов. Соответствующее открытие в Карском море сделала гидрографическая группа Северного флота, которая работает в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

По их данным, площадь найденных островов варьируется от 900 до 54,5 тысяч квадратных метров. Специалисты провели на объектах топографическую съемку, подробно описали острова и сфотографировали их.

Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые эти территории были замечены в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник.

15 августа стартовала экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа. Она продлится до конца сентября. Участники экспедиции, помимо запланированных исследований, хотят частично повторить маршруты первопроходцев Юлиуса Пайера и Фредерика Джексона, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.