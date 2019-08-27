На 25% увеличится производство саженцев сосны и ели в Псковской области

22:29, 27 августа 2019, ПАИ

К 2024 году власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Экология» планируют на 25% увеличить производство саженцев сосны и ели, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по природным ресурсам и экологии региона Виктора Мусатова.

Виктор Мусатов отметил, что сейчас в Псковской области ежегодно выращивается порядка 9 млн штук посадочного материала. К 2024 году планируется выращивать порядка 12 млн саженцев сосны и ели, что на четверть больше по сравнению с текущими показателями. По его словам, благодаря этому Псковская область не только обеспечит себя этими растениями, но и сможет поставлять их в соседние регионы.

Руководитель регионального комитета по природным ресурсам и экологии также сообщил, что в Псковской области работает несколько компаний, которые занимаются выращиванием сеянцев ели и сосны. Среди них – автономное учреждение Псковской области «Псковский лесопитомник», «Дедовичская лесная компания», которая выращивает посадочный материал с закрытой корневой системой. «Кроме того, есть небольшие по объемам предприятия, которые также вносят свою лепту в дело обеспечения Псковской области собственным посадочным материалом лесных растений для целей лесовосстановления», - уточнил Виктор Мусатов.

Он также отметил, что с 2019 года работа по выращиванию сеянцев и по восстановлению лесов ведется по региональному проекту «Сохранение лесов Псковской области», разработанному в рамках нацпроекта «Экология». На данный момент по темпам лесовосстановления регион является одним из лидеров в СЗФО.

Общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 млн гектаров. Площадь, где запрещена вырубка деревьев, составляет 650 тысяч гектаров. Площадь, где можно проводить сплошные рубки, составляет порядка 1,7 млн гектаров.