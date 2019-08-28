0
18:25
Выше неба: Топ-5 самых высоких зданий и сооружений Пскова
17:33
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
17:03
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
16:28
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
16:22
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
15:30
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
14:21
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
Еще новости
  • Коротко
Общество

Выше неба: Топ-5 самых высоких зданий и сооружений Пскова

Шанхайская башня, Тайбэй, Эмпайр-стейт-билдингБурдж-Халифа – вовсе не заклинания, не рандомный набор слов, а одни из самых высоких зданий в мире. Псков, как и любые города России, также богат высотными сооружениями. Псковское агентство информации решило составить собственный топ-5 самых высоких зданий и построек в городе.

 

Телевизионная вышка ГТРК «Псков»

Фото: Максим Пушкин

Победитель в номинации «Самое высокое сооружение Пскова» - телевизионная вышка Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (филиал РТРС) на Рижском проспекте, 71. Высота радиомачты – 182 метра. Построена вышка была в 1964 году. Металлический «штырь» виден практически из всех уголков города. Но Кинг Конг сюда, увы не заберется.  

Троицкий собор

Троицкий собор, который всегда так сильно притягивает туристов, построили в 1699 году. Его высота 75 метров. Первое здание было деревянное, оно простояло до первой половины XII века, после чего его уничтожил огонь. Современное здание, которое можно увидеть сейчас в Пскове, строили на протяжении 17 лет. Псковский Троицкий собор является объектом культурного наследия России федерального значения.

Высотные многоэтажные дома на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта

Фото: Яндекс

64-метровые яркие многоэтажные здания тоже практически скребут пуза облаков на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Год сдачи - 2012. 

Покровская башня

Похожая на бочонок с медом величественная башня стоит на берегу реки Великой в юго-западном углу оборонительных сооружений Окольного города Псковской крепости. Ее высота - 52 метра. Покровскую башню построили каменщики в XV - начале XVI веков, после чего ее неоднократно обновляли: деревянную кровлю исторического сооружения, например, возвели в 2010-2011 годах. А подновили ее после некоторых утрат в результате сильного ветра специально к Ганзейским дням.

Многоэтажные дома в микрорайоне Овсище

Фото: Андрей Степанов

Завершают топ-5 самых высоких сооружений Пскова – современные многоэтажные дома на улице Ижорского батальона в микрорайоне Овсище. Высота многоэтажек составляет 51 метр.  

 

Все самые высокие здания в Пскове на карте

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
28 августа 2019
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
28 августа 2019
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
28 августа 2019
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
28 августа 2019
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
28 августа 2019
Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
28 августа 2019
137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября
Новая школа в Дно прошла общественную приемку
28 августа 2019
Новая школа в Дно прошла общественную приемку
Федеральное агентство по делам национальностей окажет помощь Псковской области в сохранении традиций малых народов
28 августа 2019
Федеральное агентство по делам национальностей окажет помощь Псковской области в сохранении традиций малых народов

Идет загрузка...