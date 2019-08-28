Выше неба: Топ-5 самых высоких зданий и сооружений Пскова

18:25, 28 августа 2019, ПАИ

Шанхайская башня, Тайбэй, Эмпайр-стейт-билдинг, Бурдж-Халифа – вовсе не заклинания, не рандомный набор слов, а одни из самых высоких зданий в мире. Псков, как и любые города России, также богат высотными сооружениями. Псковское агентство информации решило составить собственный топ-5 самых высоких зданий и построек в городе.

Телевизионная вышка ГТРК «Псков»

Победитель в номинации «Самое высокое сооружение Пскова» - телевизионная вышка Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (филиал РТРС) на Рижском проспекте, 71. Высота радиомачты – 182 метра. Построена вышка была в 1964 году. Металлический «штырь» виден практически из всех уголков города. Но Кинг Конг сюда, увы не заберется.

Троицкий собор

Троицкий собор, который всегда так сильно притягивает туристов, построили в 1699 году. Его высота 75 метров. Первое здание было деревянное, оно простояло до первой половины XII века, после чего его уничтожил огонь. Современное здание, которое можно увидеть сейчас в Пскове, строили на протяжении 17 лет. Псковский Троицкий собор является объектом культурного наследия России федерального значения.

Высотные многоэтажные дома на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта

64-метровые яркие многоэтажные здания тоже практически скребут пуза облаков на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Год сдачи - 2012.

Покровская башня

Похожая на бочонок с медом величественная башня стоит на берегу реки Великой в юго-западном углу оборонительных сооружений Окольного города Псковской крепости. Ее высота - 52 метра. Покровскую башню построили каменщики в XV - начале XVI веков, после чего ее неоднократно обновляли: деревянную кровлю исторического сооружения, например, возвели в 2010-2011 годах. А подновили ее после некоторых утрат в результате сильного ветра специально к Ганзейским дням.

Многоэтажные дома в микрорайоне Овсище

Завершают топ-5 самых высоких сооружений Пскова – современные многоэтажные дома на улице Ижорского батальона в микрорайоне Овсище. Высота многоэтажек составляет 51 метр.

Все самые высокие здания в Пскове на карте