«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
В магазине «Дикси» в Пскове (Рижский проспект, дом № 16) реализуют сок с истекшим сроком годности. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор видео - Valeria Vishteyunas
Так, на сок марки «Santal» 27 августа действовала скидка 43%, однако срок годности у этого продукта закончился еще 25 февраля 2019 года. Псковичи высказали недовольство данным фактом и потребовали избавить прилавки от испорченного продукта.