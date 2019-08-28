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Общество

«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности

Авто фото - Valeria Vishteyunas (группа "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте")

В магазине «Дикси» в Пскове (Рижский проспект, дом № 16) реализуют сок с истекшим сроком годности. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор видео - Valeria Vishteyunas 

Так, на сок марки «Santal» 27 августа действовала скидка 43%, однако срок годности у этого продукта закончился еще 25 февраля 2019 года. Псковичи высказали недовольство данным фактом и потребовали избавить прилавки от испорченного продукта. 

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