100 портфелей вручили первоклассникам Великих Лук

10:30, 28 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках прошла традиционная акция «Соберем ребенка в школу». Ее организаторами выступают Центр социального обслуживания и отдел по молодежной политике, а проводят акцию при поддержке главы Великих Лук Николая Козловского, депутатов фракции «Единая Россия» в городской Думе, предпринимателей и неравнодушных горожан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения.

Существует она не первый год — на протяжении восьми лет удается организовывать праздник для будущих школьников. На площадке проходят игровые программы, музыкальные и танцевальные конкурсы. Финалом мероприятия становится вручение первоклассникам портфелей.

В этом году их получили 100 ребят.

Мальчишек и девчонок поздравили с началом учебного года заместитель главы Великих Лук, руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Сергей Агарёв, депутаты Пётр Парамонов и Марина Усачёва.