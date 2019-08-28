Сотрудник таможни в Псковской области подозревается в краже

11:31, 28 августа 2019, ПАИ

Старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Убылинка» Псковской таможни подозревается в краже 10 кг швейцарского сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Отмечается, что подозреваемый, используя служебное положение, присвоил часть перемещаемого товара через таможенную границу ЕАЭС. Своими незаконными действиями он причинил имущественный вред коммерческой организации.

В отношении таможенника возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.