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Общество

Иван Проценко стал прокурором Дновского района

Иван Проценко. Фото предоставлено прокуратурой Псковской области

Советник юстиции Иван Проценко стал прокурором Дновского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Иван Проценко служит в органах прокуратуры с 28 марта 2013 года. Ранее он был помощником прокурора города Пскова, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителем прокурора Пушкиногорского района.

Приказ о новом назначении подписал генеральный прокурор Росссии 27 августа, добавили в ведомстве.

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