Аренда квартиры в Пскове: Стоимость, востребованные районы, подводные камни

13:51, 28 августа 2019, ПАИ

Когда денег на покупку своего жилья нет, но жить новой ячейке общества или студенту-первокурснику всё равно где-то надо, встаёт вопрос об аренде квартиры. Конечно, арендаторы ищут комфорт за приемлемые деньги, никому не хочется жить в «бабушатничке» с коврами на стенке и деревянным полом, который помнит Хрущёва. Разберёмся, как в Пскове обстоят дела с арендой квартир, сколько стоит снять однушку или двушку, какие районы пользуются наибольшей популярностью, кто чаще всего оказывается в роли временных постояльцев и какие подводные камни ожидают арендаторов.

Сколько стоит аренда квартиры в Пскове

Сумма, которую вам ежемесячно предстоит платить за проживание на отдельной жилплощади, зависит от состояния и расположения квартиры. Это два основных критерия. Если это центр города, то жильё здесь будет дороже, чем где-нибудь на Запсковье. Средняя стоимость аренды квартиры с ремонтом в Пскове составляет 11-12 тысяч рублей. Причём это касается и однокомнатных, и двухкомнатных квартир. Разницы в цене практически нет. Ещё один критерий, влияющий на стоимость, – наличие мебели и бытовой техники. К примеру, двухкомнатную квартиру со свежим косметическим ремонтом, но без мебели и техники можно снять за 9 тысяч рублей плюс коммунальные услуги. Если хорошо поискать, можно найти и за 8 тысяч. Аренда такой же квартиры, но с мебелью и техникой начинается от 12 тысяч рублей. Это цены Завеличья и ближнего Запсковья. За обставленную и отремонтированную квартиру в центре просят уже порядка 15 тысяч рублей. Двушка в районе вокзала обойдётся в 7 тысяч рублей ежемесячно.

Как пояснили в одном из агентств недвижимости города, стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартиры практически не отличается, потому что коммунальные услуги в двушке будут стоить дороже, а люди в Пскове не слишком платёжеспособные и отдают предпочтение квартирам с более скромной площадью. Псковичи руководствуются принципом: в тесноте да не в обиде.

Входит ли оплата коммунальных услуг в стоимость аренды

Чаще не входит, поэтому к озвученной стоимости аренды всегда следует прибавлять ещё порядка 3 тысяч рублей. Некоторые владельцы жилья помимо оплаты за месяц вперёд требуют ещё и залог в размере половины суммы аренды. То есть если вы нашли квартиру за 10 тысяч рублей, то вместе с залогом заплатить придётся все 15-ть. Это делается, чтобы в случае внезапного «побега» арендатора собственнику не пришлось из своего кармана оплачивать свет, который он нажёг, и воду, которую использовал. «Но в Пскове история с залогами развита плохо. К примеру, в Москве или Петербурге без залога с вами, скорее всего, и разговаривать не станут. Здесь люди живут скромнее, хорошо, если получают 20 тысяч, из которых сразу отдать 15-ть за квартиру просто не представляется возможным», - пояснил специалист по недвижимости Анатолий Хмелёв.

Какие квартиры пользуются спросом в Пскове

В городе традиционно повышенный спрос на однокомнатные квартиры. Студии, двухкомнатные, а тем более трёхкомнатные апартаменты у арендаторов не так популярны. Охотнее берут в аренду жильё с мебелью и техникой. Найти человека, готового вселиться в голые стены с собственным имуществом, непросто даже агентам, не говоря уже о случаях, когда владелец квартиры действует самостоятельно.

В каких районах Пскова предпочитают селиться арендаторы

Наибольшим спросом пользуются квартиры на Завеличье. Хорошо берут в аренду жильё на Юбилейной и Коммунальной. Но, к примеру, квартира без ремонта на ближайшем Завеличье вроде улицы Максима Горького или в начале Рижского проспекта проиграет отремонтированному жилью на улице Кузбасской Дивизии, даже если потенциальный новосёл работает в центре. Помимо состояния квартиры псковичи обращают внимание на транспортную доступность района, в котором намерены поселиться. «Многие хотят, чтобы остановка была совсем рядом, и можно было просто выйти из дома и сесть на автобус», - уточнил Анатолий Хмелёв.

Кто чаще всего снимает квартиру в Пскове

В основном это семьи с детьми, военные, часто – молодые семьи, которые хотят пожить без родителей или находятся в ожидании ребёнка.

Подводные камни в договорах об аренде

Тем, кто берёт квартиру в аренду в Пскове, беспокоиться не о чем. Эксперты отмечают, что собственники всегда заинтересованы в том, чтобы просто сдать недвижимость, получать деньги и ни о чём не переживать, поэтому никаких неприятных сюрпризов и дополнительных обязательств в договоры «не зашивают». А вот истории с недобросовестными арендаторами встречаются часто.

«У меня был случай, когда за хорошую, чистую квартирку собственник просил всего 6 тысяч рублей плюс «коммуналка», итого выходило примерно 9 тысяч. Владелец живёт в Испании, поэтому ему просто надо было сдать эти квадратные метры. Приехали жильцы, их всё устроило, но через пару месяцев они стали диктовать условия и требовать за эти деньги предоставить им холодильник и стиральную машинку. Получив отказ, арендаторы собрали вещи и съехали, прихватив с собой хозяйский диван», - рассказал Анатолий.

Некоторые приходят к владельцам жилья со своими договорами, в которых мелким шрифтом может быть прописана информация о субаренде. Именно поэтому собственникам рекомендуют либо самостоятельно составлять договор (интернет в помощь), либо обращаться за консультацией к специалисту, который пропишет всё до мелочей. Стоит это недорого, но зато вы будете в полной безопасности.

Как быть, если собственник сдал квартиру с долгами за «коммуналку»

Такие истории встречаются нередко. Сумма в квитанциях в конце месяца зачастую оказывается несколько больше, чем та, на которую рассчитывал арендатор. В этом случае за помощью следует обратиться в управляющую компанию, но лучше это сделать заранее, до подписания документов, чтобы сверить квитанции с показателями счётчиков. «Если человек заселился в квартиру в июне, а пришла квитанция ещё с апрельскими долгами, то понятно, что заплатить надо арендодателю. Они и платят, конфликтов на этой почве обычно нет», - заверил специалист.

На какой срок арендуют квартиры в Пскове

Чаще всего арендаторы предпочитают снимать квартиры на продолжительный срок. Договор составляется на 11 месяцев, тогда по закону его не надо регистрировать. «Но, как правило, люди живут 3-4 месяца и потом съезжают, потому что не смогли правильно рассчитать финансовые возможности, и им банально не хватает денег, чтобы продолжать снимать жильё», - добавил эксперт.

Есть ли спрос на аренду квартир в Пскове, и почему некоторые собственники годами не могут сдать жильё

Риелторы отмечают, что в Пскове высокий спрос на аренду квартир. Это связано с тем, что в городе много военных, а также с тем, что не все могут себе позволить покупку квартиры даже в ипотеку. «Иногда мои коллеги жалуются, что «квартирки не идут», но тут, скорее, проблема именно в квартире, а не в отсутствии спроса», - отметил Анатолий Хмелёв.

При этом некоторые собственники не могут найти арендаторов в течение года, а когда агент начинает разбираться, почему так получилось, выясняется, что владелец поставил цену в 15 тысяч, плюс требует залог в 100%, плюс оплату коммунальных услуг за месяц вперёд, а также депозит на случай, если его мебель или технику повредят. Такие деньги за квартиру в Пскове никто платить не будет. «Если цена рыночная, то жильцы найдутся очень быстро, если нет, она постоит, и всё равно в 90% случаев всё-таки найдутся те, кто в неё въедет. Но ждать придётся долго», - подытожил специалист по недвижимости.