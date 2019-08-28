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Общество

Исправительный центр планируют создать в Псковской области

Исправительный центр планируется создать на базе исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что создание подобного центра необходимо для исполнения наказаний в виде принудительных работ. Пока осужденные к принудительным работам направляются для отбывания наказания в другие регионы России.

В 2019 году в пенитенциарное ведомство поступило 4 решения судов о назначении наказания в виде принудительных работ. Также суды вынесли 35 постановлений о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

На сегодняшний день в исправительных учреждениях Псковской области содержится около 1 тыс. 532 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, у которых наступил срок возможного обращения в суд о замене неотбытой части наказания принудительными работами.

«Открытие ИЦ в Псковской области даст возможность осужденным отбывать наказание ближе к семье и дому, в условиях, приближенных к жизни обычного гражданина», — добавили в ведомстве.

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