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Общество

Количество социальных бригад в Псковской области возрастет до 53 к концу года

Количество мобильных бригад, оказывающих социальные услуги жителям отдаленных населенных пунктов, в Псковской области к концу году увеличат до 53. Как пишет ТАСС, об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева.

В настоящее время в регионе функционируют 24 мобильные бригады, добавятся еще 29. «Это очень важно, ведь в любом районе есть маломобильные люди, есть деревни, где проживают по одному-два человека, поэтому социальные услуги бригад крайне востребованы», - рассказала Ольга Евстигнеева.

Отмечается, что увеличение количества социальных бригад станет возможным благодаря покупке нового транспорта, который приспособят для перевозки маломобильных граждан. «Он будет использоваться для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации. Кроме того, приобретенные машины будут задействованы в работе мобильных бригад для оказания социальных услуг и социального сопровождения», - пояснила Ольга Евстигнеева и подчеркнула, что наиболее востребованы услуги бригад для пожилых граждан.

«Для региона это крайне актуально, так как сельское население Псковской области составляет более 185,4 тыс. человек, из них пенсионеров порядка 30%, то есть более 55,5 тыс. человек», - добавила она.

В состав бригад входят социальные работники, представители муниципальной власти, медики, парикмахеры и другие специалисты.

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