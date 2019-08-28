В Псковской области запустили региональный этап конкурса для социальных предпринимателей

14:29, 28 августа 2019, ПАИ

Центр инноваций социальной сферы Псковской области запустил региональный этап V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в некоммерческой организации, приём заявок продлится до 15 октября включительно.

В качестве основных задач конкурса организаторы называют выявление лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, а также продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем. Устроители рассчитывают, что это позволит масштабировать по всей стране лучшие предпринимательские инициативы в социальной сфере.

В этом году в конкурсе 10 номинаций по 6 направлениям, которые соответствуют основным национальным проектам:

«Здравоохранение»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.



«Образование»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей.



«Культура»

- Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма.



«Цифровая экономика»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации.



«Экология»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии



«Производительность труда и поддержка занятости»

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

К участию в региональном этапе конкурса приглашаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Псковской области.

Проекты, заявленные для участия в региональном этапе конкурса, должны:



- реализоваться в Псковской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;

- направлены на решение/смягчение существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения области в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;

- содержать инновационный подход к решению социальных проблем;

- иметь финансово устойчивую бизнес-модель;

- демонстрировать социальный эффект и результативность – динамику целевых индикаторов и показателей.

Подать заявку на участие можно онлайн.

Награждение победителей регионального этапа, который станет отборочным для Всероссийского конкурса, состоится 22 ноября на Межрегиональном слете социальных предпринимателей в Пскове.

В Псковской области региональный этап проводится в третий раз, и псковские предприниматели ежегодно участвуют в конкурсе, показывая результаты и на местном, и на федеральном уровне. Так, в 2017 году проект сопровождаемого проживания общественной организации «Я и ты» (Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения) выиграл в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении». В 2018 году на инвестиционном форуме в Сочи в числе лучших социальных предпринимателей России награжден представитель Псковской области Алексей Орлов. Его проект по дополнительному образованию детей «Международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «РОББО Клуб» стал победителем в специальной номинации.

Узнать больше о Всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов можно здесь.