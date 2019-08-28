Ансамбль русской музыки «Псков» отметит юбилей большим концертом

13:52, 28 августа 2019, ПАИ

Ансамбль русской музыки «Псков» отмечает 40-летие. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, 29 сентября в честь юбилейной даты на сцене концертного зала филармонии состоится большой концерт.

В нём, кроме самих юбиляров, примут участие музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы. Так, зрители смогут услышать петербургский «Терем-квартет», солистку ансамбля «Гусляры России» Ольгу Алексееву (Москва).

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Ансамбль русской музыки «Псков» является обладателем Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова». Музыканты выступают не только в Пскове и городах Псковской области, но и за ее пределами.

35 лет ансамблем руководит Заслуженный артист России Александр Либ.