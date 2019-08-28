137 школьных автобусов начнут курсировать в Псковской области с 1 сентября

14:21, 28 августа 2019, ПАИ

137 школьных автобусов в районах Псковской области начнут перевозку детей к учебным заведениям с 1 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

На сегодняшний день 90% школьных автобусов прошли техническое обслуживание и готовы к перевозке детей. Администрации филиалов автобусного парка согласовывают расписание автобусов на предстоящий учебный год, добавили в пресс-службе.

6 марта на заседании экспертной группы при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области озвучили инициативу о создании государственного бюджетного учреждения по перевозке детей.