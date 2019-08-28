С 1 сентября изменится график работы смотровой площадки во Власьевской башне Псковского кремля

15:03, 28 августа 2019, ПАИ

С 1 сентября изменится график работы смотровой площадки во Власьевской башне Псковского кремля. об этом Псковскому агентсвту информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

До 31 августа режим работы смотровой площадки будет таким: со среды по субботу с 11:00 до 21:00. Билеты продаются в кассе Власьевской башни (улица Кремль, 7) до 20:30.

С 1 сентября смотровая площадка будет работать со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Понедельник, вторник - выходные дни. Билеты на смотровую площадку можно будет приобрести до 17:30.

Попасть во Власьевскую башню можно с территории Довмонтова города. Дополнительная информация по телефону 8 (8112) 72-45-74.