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Общество

Власти Пскова и области поздравили с 90-летием несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей

28 августа председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев поздравили псковича, несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Фёдора Сладкова с 90-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Евстигнеева передала имениннику поздравление от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и зачитала адресованное ему письмо, подписанное президентом России Владимиром Путиным. Приветственный адрес и. п. главы Пскова Елены Полонской и цветы вручил юбиляру депутат Валерий Тюменцев и выразил надежду увидеть его в добром здравии и через 5, и через 20 лет.

Фёдор Сладков поблагодарил гостей за оказанное внимание и отметил, что на здоровье пока не жалуется, каждый день совершает прогулку по давно составленному маршруту. Он также рассказал, что родился в Псковском районе, во время оккупации вместе с матерью был угнан в Германию. После войны окончил техникум, большую часть жизни проработал на псковском заводе ЖБИ начальником цеха. «Спасибо властям и Пскова, и области за то, что не забываете нас, ветеранов. И отдельное спасибо вам за то, что пришли лично поздравить меня с днем рождения», - сказал именинник.

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