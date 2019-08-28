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Общество

Рабочие приступили к понижению бордюрного камня вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона в Пскове

Рабочие приступили к понижению бордюрного камня на пешеходной дорожке вдоль улицы Чудской и на улице Ижорского батальона в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Доступная среда необходима проживающим в микрорайоне Овсище 14 инвалидам-колясочникам, мамам с детскими колясками, а также велосипедистам.

До этого, в 2018 году, полностью отремонтированы два участка дорожки от моста Александра Невского в сторону улицы Ижорского батальона. По настоянию депутата гордумы Федора Постнова к работам подключились представители сети автозаправочных станций Neste. Также благоустроены автобусные остановки и пешеходные переходов рядом с ними. В 2018 году установлены комплексы, где жители могут укрыться от дождя, ожидая транспорт. На улице Ижорского батальона остановку отремонтировали с учетом пожеланий маломобильных горожан.

На этот год запланировано понижение бордюрного камня на всей протяженности дорожки вдоль улицы Чудской, благоустройство пешеходных переходов. Замена асфальтового покрытия оставшихся участков пешеходной дорожки вдоль улицы Чудской намечено на 2020 год.

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