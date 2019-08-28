Аквапарк в Пскове закрывается на профилактику

15:58, 28 августа 2019, ПАИ

С 9 по 26 сентября аквапарк «Акваполис» в Пскове будет закрыт на профилактику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заведения.

«Незабываемые эмоции от посещения аквапарка на каникулах запомнятся всем гостям, и с этим трудно не согласиться! Но и аквапарку тоже иногда нужно отдыхать и устраивать небольшие каникулы. Расстраиваться по этому поводу не стоит: за эти дни коллектив аквапарка сделает всё, для того, чтобы посещение аквапарка стало еще комфортнее и безопаснее», - пообещали в пресс-службе.



Купальный сезон продолжится 27 сентября. Подробности по телефону 701-101.