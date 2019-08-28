Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области

16:28, 28 августа 2019, ПАИ

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района открылся международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на праздник собрались несколько сотен представителей народа из Эстонии и России.

На этот раз в Сигово также прибыли 10 творческих коллективов – участников Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль».

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился его советник, директор Псковско-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев. Он зачитал приветственный адрес главы региона, в котором говорится, что этнокультурный фестиваль в Сигово даёт уникальную возможность окунуться в атмосферу культуры сето: «Уверен, что фестиваль сето оказывает большое влияние на культуру страны в целом».

Руководитель Федеральное агентство по делам национальностей Михаил Мишин подчеркнул важность гармонии в межнациональных отношениях и добавил, что фестиваль сето стал праздником добра и вечных ценностей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко рассказал, что впервые услышал о сето в 1991 года и тогда не мог ничего рассказать об этом народе. «А фестиваль - это как раз прекрасная возможность ближе познакомиться с сето, узнать об их традициях и быте, посмотреть на наряды. Я хочу, чтобы когда вы сюда приезжали, знали и чувствовали,что это земля ваша - земля сето», - добавил Виктор Остренко.

Днём участники фестиваля посетили праздничное богослужение и крестный ход в Псково-Печерском монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы. Затем на территории музея-усадьбы состоится шествие с участием фольклорных, хоровых, танцевальных, инструментальных коллективов. Здесь же работает ремесленная ярмарка, интерактивные площадки, гости могут продегустировать традиционные сетоские блюда.

Праздник завершится концертом и народным гулянием Кирмаш.

Сейчас насчитывается порядка 10 тысяч представителей сето, 250 из них проживают в Псковской области. Организатором «Сетомаа. Семейные встречи» выступает Псково-Изборский объединенный музей-заповедник при поддержке администрации Псковской области и Федерального агентства по делам национальностей. Фестиваль проводится в рамках Государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето.