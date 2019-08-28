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Общество

Псковская область участвует в конкурсе National Geographic

Фото: Дарья Хваткова

Псковская область участвует в премии журнала National Geographic Traveler за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха - National Geographic Traveler Awards 2019- в номинации «Российский экскурсионный отдых». Об этом сообщается на официальном сайте журнала.

Онлайн-голосование будет длиться до 12 октября. Участники сражаются за победу в 24 номинациях: «Российский приключенческий отдых», «Российский этнический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский экологический отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский гастрономический туризм», «Российский курортный отель», «Лучшая российская авиакомпания», «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Экскурсионный отдых», «Горнолыжный отдых», «Гастрономический туризм», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Оздоровительный отдых», «Экзотический отдых», «Лучшая международная авиакомпания», «Лучший курортный отель», «Лучшие круизы», «Лучший тревел-сервис», «Лучшая передача о путешествиях» и «Лучшие тревел-блогеры».

Вместе в Псковской областью в номинации также – Тульская, Московская, Калужская и Калининградская область. Регион набрал пока 6% голосов, лидирует Тульская область – 39%.

Псковичи могут отдать свой голос за регион здесь>>>

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