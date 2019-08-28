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Общество

Ученые заявили о пользе периодического голодания продолжительностью в 36 часов

Голодать полезно. К такому выводу пришла группа австрийских ученых, которые проводили наблюдение за участниками эксперимента в университете Граца (Австрия). Всего были приглашены 60 человек, все они с нормальными показателями веса, пишет ТАСС со ссылкой на материалы The Times. Добровольцы должны были голодать на протяжении 36 часов. А вслед за этим им предлагалось в течение 12 часов есть любые продукты без ограничений.

Результаты показали: никто из участников не набрал лишнего веса. Напротив, в среднем потеря веса составила 3,5 кг. При этом у всех наблюдаемых замедлялось старение организма, нормализовалась работа сердечно-сосудистой системы.

Однако, уточнили ученые, такой алгоритм потребления пищи не может применяться людьми с инфекционными заболеваниями — их организму энергия нужна постоянно для лучшей борьбы с инфекцией. В целом прежде чем прибегать к подобному голоданию следует посоветоваться с врачом. 

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