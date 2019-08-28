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Общество

С 2020 года историю автомобиля можно будет проследить на сайте госуслуг

С 2020 года историю любого автомобиля можно будет проследить на сайте госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

«В 2020 году мы планируем выпустить ещё несколько сервисов. Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем. Это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя», - сказал он.

Личный кабинет водителя на портале позволит в перспективе получать некоторый набор услуг коммерческих организаций. «Записаться на техосмотр, приобрести полисы и другие. Сделать все так, чтобы владение автомобилем было комфортным и бесшовным», - добавил вице-премьер.

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