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В Пскове неизвестные подожгли квартиру на улице Технической

В Пскове помощь пожарных потребовалась жильцу квартиры на пятом этаже в многоквартирном доме на улице Технической. 28 августа неизвестные подожгли его входную дверь. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:56.

К месту пожара выезжали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

«В однокомнатной квартире в прихожей огнем повреждена металлическая дверь, обои, подвесной потолок по всей площади. Комната, площадью 3 х 6 метров, закопчена», - рассказали в ведомстве.

В результате удалось спасти жильца квартиры, из дома потребовалась эвакуация еще 3 человек.

«Погибших или пострадавших нет», - резюмировали в ГУ МЧС России по Псковской области.

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