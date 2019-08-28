Псковская полиция просит Роскомнадзор заблокировать 15 вредоносных сайтов

17:57, 28 августа 2019, ПАИ

Псковская полиция просит Роскомнадзор заблокировать 15 вредоносных сайтов с информацией о способах изготовления синтетических наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также сотрудники полиции обнаружили 23 сайта, через которые незаконно продавалась незарегистрированные в России наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства. Ходатайства о блокировке этих ресурсов в судебном порядке направлены в органы прокуратуры. Семь из них уже внесены в Единый реестр запрещенной информации.

В прошлом году заблокирован доступ к 42 подобным ресурсам.