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Общество

Псковская полиция просит Роскомнадзор заблокировать 15 вредоносных сайтов

Псковская полиция просит Роскомнадзор заблокировать 15 вредоносных сайтов с информацией о способах изготовления синтетических наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также сотрудники полиции обнаружили 23 сайта, через которые незаконно продавалась незарегистрированные в России наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства. Ходатайства о блокировке этих ресурсов в судебном порядке направлены в органы прокуратуры. Семь из них уже внесены в Единый реестр запрещенной информации.

В прошлом году заблокирован доступ к 42 подобным ресурсам.

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