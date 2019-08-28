1 и 8 сентября полицию Псковской области переведут на режим повышенной готовности

18:27, 28 августа 2019, ПАИ

В День знаний и в Единый день голосования сотрудники правоохранительных органов Псковской области будут нести службу в режиме повышенной готовности. Такая информаци прозвучала в рамках совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

Было заявлено,что все силы и средства готовы к проведению мероприятий. Особое внимание уделено вопросам безопасности в школах и на участках для голосования.

«Ответственность высокая, и мы должны открыто, честно и безукоризненно провести эту работу как сточки зрения безопасности, так и организации процесса голосования», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Он также поручил за счет сэкономленных от аукционов по ремонту дорожной сети средств отремонтировать подходы к некоторым из школ в Псковской области. В перечень предстоящих работ попали также дорожная разметка и обустройство дорожных переходов. Михаил Ведерников поручил профильным комитетам сформировать список объектов и оперативно разыграть конкурсные процедуры.