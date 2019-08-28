Уровень безработицы снижается в Псковской области

20:14, 28 августа 2019, ПАИ

Численность безработных жителей Псковской области, зарегистрированных в органах службы занятости, с 21 по 27 августа уменьшилась на 39 человек (на 1,5%). Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по труду и занятости, по состоянию на 27 августа число зарегистрированных безработных составило 2 тыс. 618 человек (в аналогичном периоде 2018 года численность безработных уменьшилась на 42 человека и составляла 2 тыс. 834 человека).

По России с 7 по 14 августа численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8 % и составила 719,2 тыс. человек.

С 21 по 27 августа снижение численности зарегистрированных безработных граждан наблюдалось в Пскове, Великих Луках и 15-ти районах области: Палкинском, Псковском, Порховском, Гдовском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Куньинском, Себежском, Великолукском, Дедовичском, Островском, Печорском, Плюсском и Стругокрасненском.



В Новосокольническом, Пушкиногорском, Опочецком, Пыталовском, Усвятском и Дновском районах наблюдался небольшой рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. В Бежаницком, Новоржевском и Пустошкинском районах области численность безработных граждан не изменилась.

По состоянию на 27 августа количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 9 тыс. 413. Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы, составила 693 человека.